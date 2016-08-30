Битрикс программист

Нужен php программист на долгосрочный проект. Проект представляет собой агрегатор курьерских служб. Разработана админ панель c функционалом добавления заказов, списком клиентов, модулями платежных систем а также курьерскими модулями(DHL, TNT, Bartolini) Разработана система автоматического добавления заказов через отправку на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется корпоративный портал - коробка
Имеется 3 продукта, в начале лида выпадающий список.
Требуется один из 2х вариантов:
1) При создании пользовательских полей выбирается родитель - продукт.
Таким образом при редактировании лида и выборе продукта, должны отображаться только поля данного продукта.
Кол-во продуктов может изменяться так же, как и кол-во полей.
2) В коде вывода полей создать массив категорий полей, и привязать идентификаторы полей к продуктам.
т.е. при выборе продукта отображать только нужные категории, остальные скрывать
Предложить цены за каждый вариант
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