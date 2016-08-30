Битрикс программист

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки101 просмотр
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Имеется корпоративный портал - коробка

Имеется 3 продукта, в начале лида выпадающий список.

Требуется один из 2х вариантов:

1) При создании пользовательских полей выбирается родитель - продукт.

Таким образом при редактировании лида и выборе продукта, должны отображаться только поля данного продукта.

Кол-во продуктов может изменяться так же, как и кол-во полей.

2) В коде вывода полей создать массив категорий полей, и привязать идентификаторы полей к продуктам.

т.е. при выборе продукта отображать только нужные категории, остальные скрывать

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7 лет назад
ifr0st
Денис 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
23 минуты назад
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