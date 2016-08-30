Дописать правило в htaccess

Функционал приблизительно как на www.blablacar.ru , возможно немного сложней. Детали уже исполнителю будут. Результат хочу видеть приблизительно в такой таблице (пример с интернета).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть страницы которых сейчас нет на сайте:
/catalog/mzk/e-1/
/catalog/mzk/e-2/
...
Требуется добавить правило: при попытке перейти на страницу дальше /catalog/mzk/ делать переадресацию на
/catalog/mzk/
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