Приветствую!

Есть необходимость реализовать похожий скрипт голосования как на сайте http://hosting101.ru/rating-popular.html

Где на основании положительных или отрицательных оценок пользователей и их отзывов выводится статистика на главной странице в виде "баров".

Бары необходимо реализовать в более современном виде.

Также необходимо наличие функционала относительно реализации комментариев "представителей".

Конкретно интересует блок добавления "преимуществ" – hosting101.ru/timeweb.ru и плюсования напротив каждого элемента.

Также на этом сайте хорошо реализована система сравнения. Необходимо сделать аналогично

Небольшое понимание в php имеется, поэтому если это все можно реализовать без создания сложной дополнительной админки, то хорошо.

Определенной привязки к CMS нет, если есть понимание, как данный функционал можно реализовать под какую-либо конкретно CMS, то просто великолепно, т.к. необходимо будет реализовать рассылку по e-mail для зарегистрированных пользователей, а также произвоидть верификацию пользователей (голосовать можно только зарегистрировавшись и залогинившись).

Буду рад найти специалиста, который сможет все это реализовать или у которого есть уже какие-либо наработки на сторонних проектах, т.к. есть много дополнительных нюансов, которые в задании будет долго описывать.

Проект пилотный, можно сказать стартап, и при благоприятном стечение обстоятельств специалист будет нужен на постоянной удаленной основе, для правок и внесений изменений в скрипт в целом и реализацию визуальной части на самом сайте.

Прошу сразу сообщать хотя бы примерную цену.

Благодарю!