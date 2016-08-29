Верстка главной страницы

Есть сайт на битриксе интернет магазин. необходимо чтобы данные о заказе которые приходят в битрикс полностью дублировались на почту администратора. в данный момент они дублируются частично. для тех кто сразу сможет приступить. оставляйте скайп
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать главную страницу сайта.
Подробное техническое задание и скриншот дизайна в прикрепленных файлах.
Если вы прочитали задание, начните, пожалуйста, сообщение в вашей заявке с фразы "С заданием ознакомился (-лась)".
Требования:
- использование современных технологий (HTML5, CSS3, jQuery);
- кроссбраузерность;
- соблюдение стандартов W3C;
- аккуратный и продуманный код;
- работа с учетом того, что в перспективе сайт будет адаптивным (на основе media queries).
Предпочитаю поэтапную оплату по частям (без предоплаты).
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