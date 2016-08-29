Верстка главной страницы

Вот сам проект: [url=http://pedagog.info/]http://pedagog.info/[/url] 1. Не корректно работает обмен сообщениями внутри системы. 2. Есть проблемы с кирилицей как в URL так в базе. 3. Подключить платежную систему Интеркасса вместо стандартного PayPal. ----------------------------------------------------------------------------------------------- есть еще просьба заказчика с возможностью оплаты не за ...