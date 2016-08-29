Массовая подгрузка товаров в корзину для Prestashop

Нужно кастомизировать корзину для группы пользователей Оптовики на CMS Prestashop

Должно быть поле для добавления артикулов (простая textarea) - http://take.ms/b4RfI

В поле добавляются два значения:

Артикул и количество через пробел

После нажатия на кнопку "ДОБАВИТЬ" товар подгружается в корзину клиента и выводится списком - http://take.ms/ULR3G

Если чего то нет в наличии, то выводим информацию по данному товару.