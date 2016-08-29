Допилить плагин под Joomla 2.5

Стоит плагин Wordpresseasy для вывода рекламы или Сделать чтобы работал плагин Ad Injection в связке с плагином Qick Adsense. Мне нужно чтобы он выводил в центре объявление, если объем статьи больше определенных символов - допустим 5000 символов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно в файл php плагина вставить одно условие.
Работа быстрая и несложная.
Пишите в скайп, все расскажу.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $100
Добрый день. В принципе всё просто, делаем прорект, настраиваем между каким кодом данные брать, настраиваем урлы сайта для обхода и их признаки, парсим, экспортируем в csv. - сильно сокращённо если. Что из себя представляет скрипт ТЗ. http://my-files.ru/igcff4 Если ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте. Необходимо сделать скрипт, разбирающий документ пдф. Нужно взять из документа ФИО, адрес проживания, телефон и другие данные и сохранить в формате .csv или .xls - каждая строка данных в отдельной колонке. Также необходимо переименовать ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходима верстка (без интеграции в код) страницы генерации информера ЦБ РФ для сайта fortrader.org: https://drive.google.com/folderview?id=0B8UNRek6OIr4eGVWNm9SaXRyeW8&usp=sharing Верстать только центральную часть, сайдбар/футер/хедер не нужно они есть. Исходники имеющийся верстки html будут предоставлены. (будет предоставлен доступ к github к ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $15
Имеется модуль оформления заказа http://addons.prestashop.com/ru/8503-one-page-checkout-ps-easy-fast-intuitive.html?pab=1& По умолчанию там имеется только авторизация через фейсбук и гугл + Необходимо внедрить авторизацию через Вконтакте и Одноклассники. По аналогии с авторизацией Фейсбук - на почту клиенту должен приходить пароль от ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
На сайте world74.ru есть калькулятор расчета стоимости обучения http://www.world74.ru/cost.html Его нужно доработать с разными значениями стоимости по языкам и по возрасту. Он на данный момент работает, но со старыми значениями.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Сайт на движке – WP. Есть сильная потребность закреплять желаемую новость на лглавной странице (CATEGORY TOP POSTS). Пробовал разные плагины, одна позволяет закреплять на определенных категориях, другая на тегах и т.д. А вот именно в TOP ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад