Допилить плагин под Joomla 2.5

Веб-программированиеЗавершен3 заявки127 просмотров
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Нужно в файл php плагина вставить одно условие.

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Joomla
7 лет назад
janua
Олег 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
web-master-web
Алексей 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$6
1 день
Алексей показал себя ответственным и знающим исполнителем. Сделал все быстро и в сроки. Во время выполнения ТЗ советовал какие варианты реализации возможны. Значит, не просто выполнял, а хотел как лучше. В лучшем виде и получилось). Так что работой с Алексеем остался очень доволен, рекомендую.
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