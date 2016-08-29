Допилить плагин под Joomla 2.5

Алексей показал себя ответственным и знающим исполнителем. Сделал все быстро и в сроки. Во время выполнения ТЗ советовал какие варианты реализации возможны. Значит, не просто выполнял, а хотел как лучше. В лучшем виде и получилось). Так что работой с Алексеем остался очень доволен, рекомендую.