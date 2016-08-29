Скрипт автоматического разбора документов pdf

Здравствуйте. Необходимо сделать скрипт, разбирающий документ пдф. Нужно взять из документа ФИО, адрес проживания, телефон и другие данные и сохранить в формате .csv или .xls - каждая строка данных в отдельной колонке. Также необходимо переименовать документ пдф в ФИО, которое содержится внутри документа. Пример исходника в приложении. От Вас - цена и сроки. Желательно сделать консолью, а не пхп.