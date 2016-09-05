Парсер с настройками и экспортом в csv

Добрый день.

В принципе всё просто, делаем прорект, настраиваем между каким кодом данные брать, настраиваем урлы сайта для обхода и их признаки, парсим, экспортируем в csv. - сильно сокращённо если.

Что из себя представляет скрипт ТЗ.

http://my-files.ru/igcff4

Если можете сделать всё проще то хорошо.

Цена не фиксированная.