Добрый день! Для сайта [url=http://vsegdaprekrasnaya.ru/]http://vsegdaprekrasnaya.ru/[/url]необходимо настроить на Wordpress несколько страниц. 1. Делаем5 страниц, тексты и комментарии по элементам: [url=https://yadi.sk/d/Vsw6W9nmuWJNY]https://yadi.sk/d/Vsw6W9nmuWJNY[/url] По дизайну как статьи: [url=http://vsegdaprekrasnaya.ru/1000-i-1-sekret-stati/goryachaya-desyatka-volshebnyx-masel-dlya-krasoty-i-zdorovya/]http://vsegdaprekrasnaya.ru/1000-i-1-sekret-stati/goryachaya-desyatka-volshebnyx-masel-dlya-krasoty-i-zdorovya/[/url] Закрытые от поисковиков. [url=http://joxi.ru/823pQ3Nu6eKOoA]http://joxi.ru/823pQ3Nu6eKOoA[/url]- Блок с баннерами справа – должен настраиваться независимо от остального сайта. 2. Делаемстраницу по типу ...
Нужен специалист CodeIgniter по настройки PHP скрипта!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вот сам проект: http://pedagog.info/
1. Не корректно работает обмен сообщениями внутри системы.
2. Есть проблемы с кирилицей как в URL так в базе.
3. Подключить платежную систему Интеркасса вместо стандартного PayPal.
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есть еще просьба заказчика с возможностью оплаты не за пакеты, а конкретно за урок, но это уже отдельно и пока не критично..
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