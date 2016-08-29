Нужен специалист CodeIgniter по настройки PHP скрипта!

Вот сам проект: http://pedagog.info/

1. Не корректно работает обмен сообщениями внутри системы.

2. Есть проблемы с кирилицей как в URL так в базе.

3. Подключить платежную систему Интеркасса вместо стандартного PayPal.

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есть еще просьба заказчика с возможностью оплаты не за пакеты, а конкретно за урок, но это уже отдельно и пока не критично..