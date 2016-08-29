Синхронизация прайс-листа с CMS simpla

Есть сайт на цмс симпла и есть excel-файл, которые нужно между собой синхронизировать. То есть, чтобы при добавлении более нового прайса те позиции, которых нет в файле - сразу на сайте становились "нет в наличии". Изменение цены, соответственно, тоже обновлялось. Интересуют сроки и цена за работу?