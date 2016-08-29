Функционал приблизительно как на www.blablacar.ru , возможно немного сложней. Детали уже исполнителю будут. Результат хочу видеть приблизительно в такой таблице (пример с интернета).
Качественный подбор контента для наполнения в интернет
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Размещаю пробный заказ. Далее рассматриваем продолжение сотрудничества.
Задача: оформить в виде таблицы контент для добавления товаров в интернет магазин.
Всего 30 товаров на первый раз.
Что нужно: найти качественные фото, сделать их уникальными, 1-3 фото на каждый товар,
Описание товара составить уникальным, читабельным, с грамотно поставленными ключевиками - уникальное описание от 2000 знаков для каждого товара.
Категория: детские товары.
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