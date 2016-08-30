Функционал приблизительно как на www.blablacar.ru , возможно немного сложней. Детали уже исполнителю будут. Результат хочу видеть приблизительно в такой таблице (пример с интернета).
Подключить к модулю OsClass платежный шлюз Payser через API
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Нужно подключить к модулю OsClass платежный шлюз Payser через API
Есть модуль OsClass payment pro
https://market.osclass.org/plugins/payments/osclass-payments-pro_203
Там уже интегрирование несколько методов платежей, но нужного нету.
Есть Paysera Api
https://developers.paysera.com/ru/payments/current
Надо платежку Paysera подключить в этот модуль.
Нужно для сайта объявлений на основе OsClass.
Модуль пришлем.
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