andreysneg

Снег andreysneg

 
44 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
IT Специалист. 12 лет опыт программистом.

 

  • 12 лет работа программистом.
  • Более 150 готовых сайтов.
  • Более 40 проектов по программированию.
  • Работаю без выходных.
  • Всегда на связи в скайп. 
WEB ПРОГРАММИРОВАНИЕ

  • HTML
  • CSS
  • JavaScript
  • PHP
  • SQL
ПАРСЕРЫ

  • Парсинг почти всех типов сайтов ( не соц. сети )
  • Очень быстрый собственный многопотоковый PHP движок ( не продаеться ) - никаких тормознутых фреймворков !
  • Парсинг Ajax данных
  • Для парсинга 1 сайта , можно запускать любое количество движков на любом количестве серверов и собственной локалке для парсинга одного сайта. 1 сервер может скачатьдо 5 млн. строк данных в день.
  • Результат в CSV, Excel таблице или XML
  • Настройка скорости и обход защит сайтов
  • Доступ к 50 серверам для парсинга  ( запуска движка )
  • p.s. На ddos атаки заказы не принимаются
ПРОДВИЖЕНИЕ

  • Seo оптимизация сайта - подружу сайт с Гуглом и Яндексом. Поставлю платные плагины.
  • Yandex Direct , Google Adwords - разовая работа, дальше сможете сами включать, выключать и вносить бюджет
  • Соц. сети .. Facebook / Vkontakte - разовая работа, дальше сможете сами включать, выключать и вносить бюджет
  • Увеличение посещений сайта - сразу вырастет рейтинг сайта.
CMS ПРОГРАММИРОВАНИЕ

  • Wordpress
  • Prestashop
  • Magento
  • Верстка - в HTML или шаблоны для всех основных CMS
ПРОГРАММИРОВАНИЕ Windows, Android, Ios , Linux 

  • C# ( Xamarin )
  • Java ( Android )
  • JavaScript ( Electron, Meteor , WinJS , Cordoba, Phonegap ... )
  • C++
СИСТЕМНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

  • Linux ( FreeBSD , Red Hat )
  • Windows Server 2012
SEO

  • Поисковые сети ( Google Adwords , Yandex , Bing )
  • Социальные сети ( Facebook , Vkontakte )
  • Аудит и оптимизация сайта
  • Составление семантического ядра ( подбор ключевых слов )
  • Создание любых текстов для сайта
PHPJavascriptWordPressAndroidHTMLCSSiOSТексты для сайтаMagentoPrestashopLinuxAjaxFreeBSDJavaPhoneGapXamarinСемантическое ядроGoogle AdsSQLSEO-оптимизация
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$300
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Отзывы заказчиков
IgorMorzh
Игорь 
56 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$300
9 баллов
6 лет назад
Помощь в доделке на CS-Cart 1 сайта на английском и испанском.
Спасибо за работу, пока не закончили но в процессе...
Всё хорошо
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