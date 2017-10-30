IT Специалист. 12 лет опыт программистом.
- 12 лет работа программистом.
- Более 150 готовых сайтов.
- Более 40 проектов по программированию.
- Работаю без выходных.
- Всегда на связи в скайп.
- HTML
- CSS
- JavaScript
- PHP
- SQL
- Парсинг почти всех типов сайтов ( не соц. сети )
- Очень быстрый собственный многопотоковый PHP движок ( не продаеться ) - никаких тормознутых фреймворков !
- Парсинг Ajax данных
- Для парсинга 1 сайта , можно запускать любое количество движков на любом количестве серверов и собственной локалке для парсинга одного сайта. 1 сервер может скачатьдо 5 млн. строк данных в день.
- Результат в CSV, Excel таблице или XML
- Настройка скорости и обход защит сайтов
- Доступ к 50 серверам для парсинга ( запуска движка )
- p.s. На ddos атаки заказы не принимаются
- Seo оптимизация сайта - подружу сайт с Гуглом и Яндексом. Поставлю платные плагины.
- Yandex Direct , Google Adwords - разовая работа, дальше сможете сами включать, выключать и вносить бюджет
- Соц. сети .. Facebook / Vkontakte - разовая работа, дальше сможете сами включать, выключать и вносить бюджет
- Увеличение посещений сайта - сразу вырастет рейтинг сайта.
- Wordpress
- Prestashop
- Magento
- Верстка - в HTML или шаблоны для всех основных CMS
- C# ( Xamarin )
- Java ( Android )
- JavaScript ( Electron, Meteor , WinJS , Cordoba, Phonegap ... )
- C++
- Linux ( FreeBSD , Red Hat )
- Windows Server 2012
- Поисковые сети ( Google Adwords , Yandex , Bing )
- Социальные сети ( Facebook , Vkontakte )
- Аудит и оптимизация сайта
- Составление семантического ядра ( подбор ключевых слов )
- Создание любых текстов для сайта
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$300
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
$300
9 баллов
6 лет назад
Спасибо за работу, пока не закончили но в процессе...
Ответный отзыв
Всё хорошо