Сайт автосервиса Верстка + программирование

Функционал приблизительно как на www.blablacar.ru , возможно немного сложней. Детали уже исполнителю будут. Результат хочу видеть приблизительно в такой таблице (пример с интернета).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет, пока пишется ТЗ решил за ранее подать заявку на создание сайта. Через день/два ТЗ будет сделано и утверждено, а так же добавлено к этой заявке.
По выбору исполнителя: в идеале ищу компанию которая возьмет все сразу (верстку и программирование), или же двух специалистов которые работают в паре. Так же рассматриваю специалистов по отдельности если lvl/цена специалиста "интереснее" групп.
Теперь по заданию:
В трех словах о проекте. Есть сайт http://pstservice.sk/ который нужно перенести на новый движок и поменять дизайн с небольшими изменениями в работе.
ссылка на диз https://projects.invisionapp.com/share/TR80Z95S9#/screens/175512760
моб версия в разработке 1-2 дня
Особенности по верстке:
По верстке все по стандарту, адаптация (десктоп + телефон), резина, отображение в популярных браузерах, отображение на популярных девайсах (список будет в ТЗ)
Особенности в программировании:
1. Перенос страниц и URLов со старого сайта (CMS предлагаете вы)
2. Загрузка/коррекция товаров через файл загрузки
3. На сайте 8 языков
4. Уровни доступа информации (то есть некоторая информация показывается только при авторизации)
5. Алгоритм поиска деталей, у детали есть несколько названий (номеров, до 6 штук) и если пользователь вбивает любой из них, в выдаче он видит это изделие. базы данных находяться в 3х таблицах, и номера могут добавляться или удаляться
Прошу в заявке указать похожие (по сложности) ВАШИ работы. Спасибо за внимание!
PS. цена в проекте условная (но не резиновая), поэтому бюджет будет утверждаться после утверждения ТЗ обоими сторонами.
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