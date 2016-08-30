Сайт автосервиса Верстка + программирование

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок162 просмотра
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Всем привет, пока пишется ТЗ решил за ранее подать заявку на создание сайта. Через день/два ТЗ будет сделано и утверждено, а так же добавлено к этой заявке. 

По выбору исполнителя: в идеале ищу компанию которая возьмет все сразу (верстку и программирование), или же двух специалистов которые работают в паре. Так же рассматриваю специалистов по отдельности если lvl/цена специалиста "интереснее" групп. 

Теперь по заданию: 

В трех словах о проекте. Есть сайт http://pstservice.sk/ который нужно перенести на новый движок и поменять дизайн с небольшими изменениями в работе. 

ссылка на диз https://projects.invisionapp.com/share/TR80Z95S9#/screens/175512760

моб версия в разработке 1-2 дня 

Особенности по верстке: 

По верстке все по стандарту, адаптация (десктоп + телефон), резина, отображение в популярных браузерах, отображение на популярных девайсах (список будет в ТЗ) 

Особенности в программировании: 

1. Перенос страниц и URLов со старого сайта (CMS предлагаете вы) 

2. Загрузка/коррекция товаров через файл загрузки 

3. На сайте 8 языков 

4. Уровни доступа информации (то есть некоторая информация показывается только при авторизации)

5. Алгоритм поиска деталей, у детали есть несколько названий (номеров, до 6 штук) и если пользователь вбивает любой из них, в выдаче он видит это изделие. базы данных находяться в 3х таблицах, и номера могут добавляться или удаляться

Прошу в заявке указать похожие (по сложности) ВАШИ работы. Спасибо за внимание! 

PS. цена в проекте условная (но не резиновая), поэтому бюджет будет утверждаться после утверждения ТЗ обоими сторонами. 

7 лет назад
mass8
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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