Календарь бухгалтера

1. Написать парсер Бухгалтерской отчетности,который будет брать данные с сайта донора http://ppt.ru/ipb/calendar и формировать годовой календарь для сайта http://advantes.ru/

Детали:

1. Язык разработки: PHP

2. Все данные беруться с сайта http://ppt.ru/ipb/calendar без изменений в формулировках.

3. CMS заказчика: Joomla.Ежегодно, в период с 1 по 15 января заказчику необходимо будет запускать скрип http://advantes.ru/gen_buchdata.php для формирования базы Календаря-Отчетности на текущий год, а также изменять

значение текущего года с 20xxна 20xx+1 год в административной панели, в

Одном параметре модуля. (скриншот и ссылка будут предоставлены)