Нужен php программист на долгосрочный проект.

Проект представляет собой агрегатор курьерских служб.

Разработана админ панель c функционалом добавления заказов, списком клиентов, модулями платежных систем а также курьерскими модулями(DHL, TNT, Bartolini)

Разработана система автоматического добавления заказов через отправку на почту, и также автоматическая отправка заказов нужному курьеру.

Разработана система персональных прайс-листов с наценками и прочими опциями для каждого клиента.

Требуются как доработки по админ панели, так и разработка клиентской части (страница с заказами клиента, счетами и прочее)

Конечное ТЗ и этапы разработки буду обсуждать с выбранным исполнителем.

Знание php, mysql, jquery, ajax, опыт приветствуется.

Желательно знание фреймворков (Laravel 5, Yii)

О цене будем говорить отталкиваясь от ваших знаний и умений.