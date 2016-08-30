Доработка приложения на yii

Приложение на yii, база postgresql.

Есть форма заявки по интернет связанная с базой и к ней небольшая CRM.

Нужно поменять основную форму заявки. Верстка формы есть.

Чуть поправить логику обработки формы.

Убрать поле емейл из обработки формы и из CRM.