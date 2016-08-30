Доработка приложения на yii

Функционал приблизительно как на www.blablacar.ru , возможно немного сложней. Детали уже исполнителю будут. Результат хочу видеть приблизительно в такой таблице (пример с интернета).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приложение на yii, база postgresql.
Есть форма заявки по интернет связанная с базой и к ней небольшая CRM.
Нужно поменять основную форму заявки. Верстка формы есть.
Чуть поправить логику обработки формы.
Убрать поле емейл из обработки формы и из CRM.
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