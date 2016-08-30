Правки сайта на WordPress

Добрый день.

Нужен человек, который будет периодически вносить правки в мой сайт на WordPress.

Сейчас нужно обновить движок и разместить на сайте баннер. Если по данному ТЗ все будет ОК, то продолжим работу и уже на этой неделе выдам большое новое ТЗ.

Пишите цену и ваш опыт работы с WordPress