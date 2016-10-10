Нужен разработчик для адаптирования сайта под мобильную версию

Веб-программированиеЗавершен28 заявок359 просмотров
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Нужен разработчик для адаптирования сайта http://www.allfourxfourparts.com/ под мобильную версию.

Сайт на Wordpress.

Назовите, пожалуйста, цену и сроки.

Предоплата не приветствуется, возможна поэтапная оплата, или оплата через сервис сайта

7 лет назад
Site_most
35 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
uihor
Игорь 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад
$30
1 день
Игорь отлично справился с поставленной задачей.
Все хорошо. Рекомендую.
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