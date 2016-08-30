Исправить проблему HTTPS на сайте

Нужен php программист на долгосрочный проект. Проект представляет собой агрегатор курьерских служб. Разработана админ панель c функционалом добавления заказов, списком клиентов, модулями платежных систем а также курьерскими модулями(DHL, TNT, Bartolini) Разработана система автоматического добавления заказов через отправку на ...
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Есть сайт https://hookah(убрать)center.ru
При переходе в корзину, сайт начинает работать по HTTPS (необходимое требование для работы плагина Яндекс.Денег)
Проблема в том, что из-за перехода на на страницу корзины на HTTPS появляется много ошибок в консоли браузера, из-за чего корзина собственно и не работает - http://joxi.ru/VrwM6EEIKNw092
Эту проблему и нужно решить. Сайт уже подписал SSL сертификатом.
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