Исправить проблему HTTPS на сайте

Есть сайт https://hookah(убрать)center.ru

При переходе в корзину, сайт начинает работать по HTTPS (необходимое требование для работы плагина Яндекс.Денег)

Проблема в том, что из-за перехода на на страницу корзины на HTTPS появляется много ошибок в консоли браузера, из-за чего корзина собственно и не работает - http://joxi.ru/VrwM6EEIKNw092

Эту проблему и нужно решить. Сайт уже подписал SSL сертификатом.