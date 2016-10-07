Внесение правок (друпал)

Нужен разработчик для адаптирования сайта http://www.allfourxfourparts.com/ под мобильную версию. Сайт на Wordpress. [b][u]Назовите, пожалуйста, цену и сроки. [/u][/b] Предоплата не приветствуется, возможна поэтапная оплата, или оплата через сервис сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть две задачи:
1. Изменить дизайн баннера по макеты, требуется его сверстать и добавить на сайт
2. http://take.ms/m6TaB так же изменить дизайн бокового меню . так же нужно сверстать и добавить, а так же поправить логику.
Сроки 2 дня. Бюджет 2000р
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