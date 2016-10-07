Внесение правок (друпал)

Здравствуйте, Нужно настроить API, чтобы выкачивать данные с одного сайта на другой. На обоих сайтах API есть, со всеми интрукциями (на англ.) Т.е. нужно просто настроить все запросы. И сделать чтобы они срабатывали с нужной периодичностью. Вот ссылки на ...