API

Веб-программированиеЗавершен4 заявки151 просмотр
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Здравствуйте,

Нужно настроить API, чтобы выкачивать данные с одного сайта на другой.

На обоих сайтах API есть, со всеми интрукциями (на англ.)

Т.е. нужно просто настроить все запросы. И сделать чтобы они срабатывали с нужной периодичностью.

Вот ссылки на инструкции (от кого берем данные):

во вложении

Вот ссылки на инструкции (куда все данные будут поступать):

http://developers.hasoffers.com/#/brand/controller/Offer/method/create

В чем суть:

Нужно выкачивать новые рекламные предложения, которые состоят из: названия, цены, описания, условий разных и т.д.

Т.е. они должны автоматичестки создаваться в втором сервисе.

На все доп вопросы отвечу в личку.

Жду ваши предложения.

С ув.,

Вячеслав

7 лет назад
egoist77
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 дней назад
Выбранный исполнитель
PhpSoft
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
час назад
7 лет назад
$100
3 дня
Дмитрий хороший специалист. Все сделал качественно и в срок. Спасибо!
Проект был сложный, с очень сырым тех. заданием на входе, которое существенно расширилось в процессе обсуждения. В ходе довольно длительного конструктивного обсуждения пришли к консенсусу и проект был реализован. Вячеслав проявил себя как грамотный заказчик, все ответы были максимально информативны и "по теме", за что отдельное спасибо. Работать было приятно и интересно.
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