Нужен разработчик для адаптирования сайта http://www.allfourxfourparts.com/ под мобильную версию. Сайт на Wordpress. [b][u]Назовите, пожалуйста, цену и сроки. [/u][/b] Предоплата не приветствуется, возможна поэтапная оплата, или оплата через сервис сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
Нужно настроить API, чтобы выкачивать данные с одного сайта на другой.
На обоих сайтах API есть, со всеми интрукциями (на англ.)
Т.е. нужно просто настроить все запросы. И сделать чтобы они срабатывали с нужной периодичностью.
Вот ссылки на инструкции (от кого берем данные):
во вложении
Вот ссылки на инструкции (куда все данные будут поступать):
http://developers.hasoffers.com/#/brand/controller/Offer/method/create
В чем суть:
Нужно выкачивать новые рекламные предложения, которые состоят из: названия, цены, описания, условий разных и т.д.
Т.е. они должны автоматичестки создаваться в втором сервисе.
На все доп вопросы отвечу в личку.
Жду ваши предложения.
С ув.,
Вячеслав
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