Здравствуйте,

Нужно настроить API, чтобы выкачивать данные с одного сайта на другой.

На обоих сайтах API есть, со всеми интрукциями (на англ.)

Т.е. нужно просто настроить все запросы. И сделать чтобы они срабатывали с нужной периодичностью.

Вот ссылки на инструкции (от кого берем данные):

во вложении

Вот ссылки на инструкции (куда все данные будут поступать):

http://developers.hasoffers.com/#/brand/controller/Offer/method/create

В чем суть:

Нужно выкачивать новые рекламные предложения, которые состоят из: названия, цены, описания, условий разных и т.д.

Т.е. они должны автоматичестки создаваться в втором сервисе.

На все доп вопросы отвечу в личку.

Жду ваши предложения.

С ув.,

Вячеслав