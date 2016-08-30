Исправить ошибки и недоработки в OpenCart

Сайт - http://irobot-tbk.ru/

1. Оформление заказа - при пересчете количества оно не обновляется в шапке сайта, Нужно связать события.

2. В оформлении заказа удалить шаг "подтверждение заказа". После нажатия "Оформить заказ" - сразу вылетает уведомление, что заказ принят

3. Отредактировать модули Рекомендуем и Filter Product (тоже самое, что рекомендуем, только более "умный"). Чтобы в них модальное окно всплывало корректно. По сути нужно переделать только модальное окно. Сейчас вот так http://clip2net.com/s/3BHGTBI страница http://irobot-tbk.ru/braava-390t

4. При активации доставки банковской картой при получении возникает это http://clip2net.com/s/3BGgS2Q

http://clip2net.com/s/3BH2N2Y эта ошибка появляется, если включить http://clip2net.com/s/3BH47uq