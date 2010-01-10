Сайт - http://irobot-tbk.ru/ 1. Оформление заказа - при пересчете количества оно не обновляется в шапке сайта, Нужно связать события. 2. В оформлении заказа удалить шаг "подтверждение заказа". После нажатия "Оформить ...
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Есть определенные проблемы при добавлении товара в корзину. Подробности в ЛС.Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт9 лет назад
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Необходимо разработать сайт на последней версии друпал. Только бекенд часть и настройку всех необходимых разделов. Верстать не нужно. ТЗ вышлю. Будьте готовы составить план и этапы разработки и сроки, после ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо с нуля разработать сайт. ТЗ будет выслано лично исполнителю.Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо реализовать приложение, отправляющее запрос на Soap Сервер , получающее ответ и выводящее его на экран.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт13 лет назад
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Необходимо зафиксировать шапку у таблицы при прокрутке. Пример тут: http://www.sravni.ru/kasko/calculator/?searchResultId=194715#0 В задачу не входит фиксация боковых блоков. Исключительно thead. Должно быть кроссбраузерно. Подробности в личкуВеб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
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Нужно написать параграф к курсовой работе по педагогике. Параграф "Взаимопонимание в семье подростка как психолого-педагогическая проблема". Должно быть дано определение "взаимопонимания в семье", исследования этой проблемы нескольких авторов (2-3) и критерии по которым можно измерить, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт15 лет назад
Задание состоит в следующем. Есть курсовая по С++ (классы и объекты), нужен человек, который не просто ее выполнит, а поможет понять как делать подобные задачи, даст ссылки на полезную литературу напишет комментарии к программе. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужно сделать курсовую по php. Склад на MySQL с полями: -id товара -имя товара -описание товара -картинка -телефоны -е-mail Страничка с http авторизацией ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗавершен15 лет назад
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Есть макеты 2х страниц, нужно сверстать в течение суток. Работы опытному верстальщику на час.HTML-верстка1 исполнительЗавершен16 лет назад