Enfil

Ангаров Enfil

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
[email protected]

  • Исправить ошибки и недоработки в OpenCart

    Сайт - http://irobot-tbk.ru/ 1. Оформление заказа - при пересчете количества оно не обновляется в шапке сайта, Нужно связать события. 2. В оформлении заказа удалить шаг "подтверждение заказа". После нажатия "Оформить ...

    Opencart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка сайта на Drupal

    $350

    Необходимо разработать сайт на последней версии друпал.   Только бекенд часть и настройку всех необходимых разделов. Верстать не нужно. ТЗ вышлю. Будьте готовы составить план и этапы разработки и сроки, после ...

    Drupal
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Фиксированная шапка таблицы

    $10

    Необходимо зафиксировать шапку у таблицы при прокрутке. Пример тут: http://www.sravni.ru/kasko/calculator/?searchResultId=194715#0 В задачу не входит фиксация боковых блоков. Исключительно thead. Должно быть кроссбраузерно. Подробности в личку

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Выбор участка и отправка письма.

    $5

    Есть изображение большой площади земли. Нужно разделить его на много маленьких участков и пронумеровать. При клике на участок будет выдаваться его номер, площадь и кнопка "отправить сообщение владельцу участка". Есть похожий пример. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Курсовая по педагогике/психологии.

    Нужно написать параграф к курсовой работе по педагогике. Параграф "Взаимопонимание в семье подростка как психолого-педагогическая проблема". Должно быть дано определение "взаимопонимания в семье", исследования этой проблемы нескольких авторов (2-3) и критерии по которым можно измерить, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Курсовая по С++

    Задание состоит в следующем. Есть курсовая по С++ (классы и объекты), нужен человек, который не просто ее выполнит, а поможет понять как делать подобные задачи, даст ссылки на полезную литературу напишет комментарии к программе. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

Отзывы фрилансеров

marcnielsen
36 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Фиксированная шапка таблицы
Отличный заказчик, четко поставленные задачи, если выходили за рамки Т3, то все оплачивалось, в соответствии с объемом работ. Приятно работать :)
Быстро и качественно справился с задачей, с которой затруднились справиться 5 исполнителей. Приятно сотрудничать!
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