Программист PHP на проведение интеграции

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки122 просмотра
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Требуется программист PHP на проведение интеграции между нашей CRM и CRM партнера. 

Обмен данными происходит по апи. 

Требования: PHP, MySQL. Будет большим плюсом PHP 5+, MVC, ORM, Kohana или любой другой фреймворк, хорошая математическая подготовка и аналитический склад ума. 

Предпочтительный способ связи – скайп. 

Предпочтительный способ оплаты – электронные деньги.

PHP
7 лет назад
irinalead
Ирина 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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