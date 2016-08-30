Сайт - http://irobot-tbk.ru/ 1. Оформление заказа - при пересчете количества оно не обновляется в шапке сайта, Нужно связать события. 2. В оформлении заказа удалить шаг "подтверждение заказа". После нажатия "Оформить заказ" - сразу вылетает уведомление, что ...
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Требуется программист PHP на проведение интеграции между нашей CRM и CRM партнера.
Обмен данными происходит по апи.
Требования: PHP, MySQL. Будет большим плюсом PHP 5+, MVC, ORM, Kohana или любой другой фреймворк, хорошая математическая подготовка и аналитический склад ума.
Предпочтительный способ связи – скайп.
Предпочтительный способ оплаты – электронные деньги.
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