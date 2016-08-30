На джумлу (Joomla) создание подписки на рекуррентные платежи

Нужно создание подписки на рекуррентные платежи

На джумлу (Joomla)

http://cloudpayments.ru/Docs/Api#create-recurrent

Для подписки пользователя на рекуррентные платежи, необходимо отправить запрос на адрес api.cloudpayments.ru/subs... с передачей следующих параметров:

Параметр Формат Применение Описание

Token String Обязательный Токен карты, выданный системой после первого платежа

AccountId String Обязательный Идентификатор пользователя

Description String Обязательный Назначение платежа в свободной форме

Email String Обязательный E-mail плательщика

Amount Numeric Обязательный Сумма платежа

Currency String Обязательный Валюта: RUB/USD/EUR/GBP (см. справочник)

RequireConfirmation Bool Обязательный Если значение true – платежи будут выполняться по двустадийной схеме

StartDate DateTime Обязательный Дата и время первого платежа по плану во временной зоне UTC

Interval String Обязательный Интервал. Возможные значения: Week, Month

Period Int Обязательный Период. В комбинации с интервалом, 1 Month значит раз в месяц, а 2 Week – раз в две недели.

MaxPeriods Int Необязательный Максимальное количество платежей в подписке

В ответ на корректно сформированный запрос система возвращает сообщение

об успешно выполненной операции и идентификатор подписки.