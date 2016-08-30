Сайт - http://irobot-tbk.ru/ 1. Оформление заказа - при пересчете количества оно не обновляется в шапке сайта, Нужно связать события. 2. В оформлении заказа удалить шаг "подтверждение заказа". После нажатия "Оформить заказ" - сразу вылетает уведомление, что ...
На джумлу (Joomla) создание подписки на рекуррентные платежи
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создание подписки на рекуррентные платежи
На джумлу (Joomla)
http://cloudpayments.ru/Docs/Api#create-recurrent
Для подписки пользователя на рекуррентные платежи, необходимо отправить запрос на адрес api.cloudpayments.ru/subs... с передачей следующих параметров:
Параметр Формат Применение Описание
Token String Обязательный Токен карты, выданный системой после первого платежа
AccountId String Обязательный Идентификатор пользователя
Description String Обязательный Назначение платежа в свободной форме
Email String Обязательный E-mail плательщика
Amount Numeric Обязательный Сумма платежа
Currency String Обязательный Валюта: RUB/USD/EUR/GBP (см. справочник)
RequireConfirmation Bool Обязательный Если значение true – платежи будут выполняться по двустадийной схеме
StartDate DateTime Обязательный Дата и время первого платежа по плану во временной зоне UTC
Interval String Обязательный Интервал. Возможные значения: Week, Month
Period Int Обязательный Период. В комбинации с интервалом, 1 Month значит раз в месяц, а 2 Week – раз в две недели.
MaxPeriods Int Необязательный Максимальное количество платежей в подписке
В ответ на корректно сформированный запрос система возвращает сообщение
об успешно выполненной операции и идентификатор подписки.
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