Помощь в разработке/настройке корпоративного сайта на Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок144 просмотра
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Имеется в наличии корпоративный сайт компании с описанием текущих продуктов (SaaS сервисы). Нужен обновленный корпоративный сайт на Wordpress. Ищем специалиста, который знает, как работать с visual compozer, работал с темами themeforest и может прочитать руководство пользователя на английском. Упор необходимо сделать в сторону лендингов трех ключевых продуктов компании. В шаблоне уже что-то поковыряли - прикинули структуру сайта. Контент в наличии. Необходим будет подбор графики внутри шаблона и подготовленное тз на дизайн для отдельных слайдов

WordPress
7 лет назад
socialsys
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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