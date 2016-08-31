Помощь в разработке/настройке корпоративного сайта на Wordpress

Имеется в наличии корпоративный сайт компании с описанием текущих продуктов (SaaS сервисы). Нужен обновленный корпоративный сайт на Wordpress. Ищем специалиста, который знает, как работать с visual compozer, работал с темами themeforest и может прочитать руководство пользователя на английском. Упор необходимо сделать в сторону лендингов трех ключевых продуктов компании. В шаблоне уже что-то поковыряли - прикинули структуру сайта. Контент в наличии. Необходим будет подбор графики внутри шаблона и подготовленное тз на дизайн для отдельных слайдов