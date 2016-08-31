[b][u]Задача:[/u][/b] нужно исключить трафик с 2 офисных компьютеров. Применение фильтра по ip показало, что такой же ip есть еще минимум у одного заказчика - из аналитики удаляется инф. о его посещениях и данные о транзакциях, ...
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Требуется разработчик Joomla
Задачи:
1. Правки по верстке
2. Изменение форм обратной связи, добавление шаблона письма
3. Повышение скорости по тесту Google Speed Insight
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