Правки на сайте опенкарт

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки108 просмотров
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Нужно сделать правки на сайте

http://oc2.uiut.org/

1 Основные категории - нужно добавить фото брендов http://oc2.uiut.org/tsokolnyy_sayding/

и не выводить список, сделать как тут http://xn--80aajddufowxnj6k.xn--p1ai/catalog/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8

2. при раскрытии пунктов подкаталога в меню, выделить графически этот блок, как тут:

http://joxi.ru/8AnW6dksg0PorO.png

3 верхнее меню добавить пункты - доставка, оплата, о компании, монтаж

7 лет назад
faedrus
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
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