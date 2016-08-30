Доработать сайт. Много мелких правок. OpenCart

Читайте, пожалуйста, внимательно: Необходимо встроить Яндекс карту или 2ГИС-ккарту на сайт [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fwww-w.ru]www-w.ru[/url] (сайт сделан на конструкторе Ucoz). Это мы можем сделать и сами. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ И ГЛАВНОЕ: Каждый пользователь сайта должен иметь возможность поставить отметку на карте, на любом магазине, кафе ...