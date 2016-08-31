Создание копии модуля с yml-файлом я.вебмастера для сниппетов

Необходимо создать отдельный yml-файл для яндекс.вебмастера для корректного отображения сниппетов для интернет-магазина на движке arwshop.ru посредством копии существующего модуля. Файл Маркета сейчас используется только для 160-200 товаров из более 2000, поэтому возникла необходимость создать новый модуль в админке arwshop.ru. Принцип работы нужен, как у Маркета в админке arwshop.ru, но файл нужно настроить под требования Вебмастера.

Подробное ТЗ отсылается при запросе.

Работаю только через безопасную сделку.