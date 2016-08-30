Добавить раздел на сайт NetCat

Имеется в наличии корпоративный сайт компании с описанием текущих продуктов (SaaS сервисы). Нужен обновленный корпоративный сайт на Wordpress. Ищем специалиста, который знает, как работать с visual compozer, работал с темами themeforest и может прочитать руководство ...
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Добавить раздел на сайт на NetCat.
ТЗ предоставлю по запросу. Стоимость и сроки оговариваются.
Если в портфолио нет сайтов на NetCat, то обязательно предоставить примеры работ на этом движке.
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