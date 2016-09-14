Обработчики для сайта Квеста в реальности

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок189 просмотров
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Добрый день, нам необходимо:

Сайт: psprtточкаru

1. При выборе того или иного квеста, на главной странице их два, человека перебрасывает на страницу выбора времени (страничка psprtточкаru/khaker-kvest-pushkino/ ) человек выбирает то или иное время, после чего всплывает форма с вводом имени и телефона, и нажимает кнопку отправить. При этом действии данное время больше не доступно для записи для других поситителей сайта 

2. Всем поситителям пишется два разных куки-файла, в зависимости от наличие того или иного куки-файла им дожно показываться два разных расписания игр.

Если не очень понятно, обязательно объясню подробно все в скайпе.

7 лет назад
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
roman-soe
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$50
1 день
Все ок
Отличный заказчик, рекомендую.