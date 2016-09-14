Обработчики для сайта Квеста в реальности

Добрый день, нам необходимо:

Сайт: psprtточкаru

1. При выборе того или иного квеста, на главной странице их два, человека перебрасывает на страницу выбора времени (страничка psprtточкаru/khaker-kvest-pushkino/ ) человек выбирает то или иное время, после чего всплывает форма с вводом имени и телефона, и нажимает кнопку отправить. При этом действии данное время больше не доступно для записи для других поситителей сайта

2. Всем поситителям пишется два разных куки-файла, в зависимости от наличие того или иного куки-файла им дожно показываться два разных расписания игр.

Если не очень понятно, обязательно объясню подробно все в скайпе.