Подключить систему доставки к магазину на престашоп

нужен человек, который бы имел опыт разработки сайта с нуля https://docs.google.com/document/d/1WiEhIDgcri7NDhwzkwJwdE2KRF8q_w73UEzSMo9JY0Q/edit обязательно выполнить проект на битрикс. важно из ТЗ определить список доступных модулей и тех которые будут дописываться собственноручно. пишите полную стоимость разработки в своем предложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Подключить систему доставки к магазину на prestashop.
Готовых решений нет, нужно будет работать через api.
Подробное ТЗ вышлю кандидату на почту.
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