AMP для Joomla с K2

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка114 просмотров
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Необходимо на новостном сайте на страницах статей и категорий реализовать AMP страницы.

Сайт работает на Joomla 3.6. Статьи и категории на K2. Сайт мультиязычный, используется Falang.

Реализация нужна БЕЗ wbAMP.  

Возможно у кого то уже есть опыт? Пишите.

Joomla
7 лет назад
Sokoloffcheg
43 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад