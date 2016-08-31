Bitrix: выполнить блок доработок для сайта по фитнесу

$175
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки101 просмотр
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Необходимо сделать блок доработок для сайта на Bitrix, тематика фитнес индустрии. Сайт достаточно сильно отошел от стандартов Bitrix, поэтому необходимы хорошие знания PHP и опыт работы с Gitом. 

Работы: 

- работа с Git (сейчас настроено все через Git) 

- настройка онлайн аудиозаписей 

- настройка импорта пользователя по средствам файл .CSV 

- корректировки в процедуре записи на экзамен 

- и тд. 

Время на задачу: 30 часов (вместе с изучением).  

Стоимость 1 часа – 350р.  

Если Вас устраивают условия и сроки стучите пожалуйста в SKYPE – обсудим.  

ССЫЛКИ на выполненные работы ОБЯЗАТЕЛЬНО!  

Ждем откликов.  

Спасибо за внимание! 

7 лет назад
Artii
Артем 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва
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