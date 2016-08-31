Bitrix: выполнить блок доработок для сайта по фитнесу

Необходимо сделать блок доработок для сайта на Bitrix, тематика фитнес индустрии. Сайт достаточно сильно отошел от стандартов Bitrix, поэтому необходимы хорошие знания PHP и опыт работы с Gitом.

Работы:

- работа с Git (сейчас настроено все через Git)

- настройка онлайн аудиозаписей

- настройка импорта пользователя по средствам файл .CSV

- корректировки в процедуре записи на экзамен

- и тд.

Время на задачу: 30 часов (вместе с изучением).

Стоимость 1 часа – 350р.

Если Вас устраивают условия и сроки стучите пожалуйста в SKYPE – обсудим.

ССЫЛКИ на выполненные работы ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Ждем откликов.

Спасибо за внимание!