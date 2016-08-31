Модуль Новой почты (Украина) в ИМ на OpenCart

Добрый день, нам необходимо: Сайт: psprtточкаru 1. При выборе того или иного квеста, на главной странице их два, человека перебрасывает на страницу выбора времени (страничка psprtточкаru/khaker-kvest-pushkino/ ) человек выбирает то или иное время, после чего всплывает форма с вводом ...