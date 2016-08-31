Модуль Новой почты (Украина) в ИМ на OpenCart

$10
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки110 просмотров
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Модуль уже установлен, необходимо его настроить на уровне корзины. Программист который взялся не смог довести работу до конца. Необходимо доделать. + есть еще ряд багов, которые нужно поправить.

OpenCart
7 лет назад
Sokoloffcheg
43 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
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