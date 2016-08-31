Доработка сайта на MODX Evo

Добрый день, нам необходимо: Сайт: psprtточкаru 1. При выборе того или иного квеста, на главной странице их два, человека перебрасывает на страницу выбора времени (страничка psprtточкаru/khaker-kvest-pushkino/ ) человек выбирает то или иное время, после чего всплывает форма с вводом ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт bramy.ru
Будет много доработок с этим сайтом, в частности нужно будет сделать личный кабинет, оплату по картам, формирование счетов, возможно с привязкой к CRM и еще много всего.
Тестовое задание (с оплатой).
Одна из страниц интернет-магазина
http://www.bramy.ru/vorota-otkatnye1/avtomatika-genius1/komplekt-privoda-genius-milord-5c-dlya-otkatnyh-vorot.html
После описания товара есть раздел "Сопутствующие товары", который выводится единым списком, не упорядочено.
Именно так они вбиваются в админке, то есть последовательным списком id таких товаров через запятую.
Задача.
Отсортировать и вывести этот список на страницах интернет-магазина по 4-м родительским категориям
"Автоматика"
список товаров
"Радиоуправление"
список товаров
"Аксессуары"
список товаров
"Запчасти"
список товаров
Если не очень понятно, могу разъяснить подробнее.
Интересует примерная стоимость выполнения тестового задания.
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