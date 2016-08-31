Доработка сайта на MODX Evo

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка122 просмотра
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Сайт bramy.ru 

Будет много доработок с этим сайтом, в частности нужно будет сделать личный кабинет, оплату по картам, формирование счетов, возможно с привязкой к CRM и еще много всего.

Тестовое задание (с оплатой). 

Одна из страниц интернет-магазина 

http://www.bramy.ru/vorota-otkatnye1/avtomatika-genius1/komplekt-privoda-genius-milord-5c-dlya-otkatnyh-vorot.html

После описания товара есть раздел "Сопутствующие товары", который выводится единым списком, не упорядочено.

Именно так они вбиваются в админке, то есть последовательным списком id таких товаров через запятую.

Задача. 

Отсортировать и вывести этот список на страницах интернет-магазина по 4-м родительским категориям 

"Автоматика" 

список товаров 

"Радиоуправление" 

список товаров 

"Аксессуары" 

список товаров 

"Запчасти" 

список товаров

Если не очень понятно, могу разъяснить подробнее.

Интересует примерная стоимость выполнения тестового задания.

MODX
7 лет назад
lechucomp
50 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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