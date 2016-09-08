Настоятельно не рекомендую данного "специалиста". До начала работы, Юрию было предоставлено полное техзадание с доступами к фтп и админке сайта, после ознакомления с которым он сам поставил сроки выполнения 2-3 дня и озвучил стоимость работы. В течении 3-х дней Юрий переодически отписывался, что работает, в конце третьего дня написал "Все данные собраны, осталось их залить на сайт, но на это нужно ещё 1 день". На что я ответила "без проблем, работайте". Через секунду получаю сообщение от Юрия "Перенос на итоговый сайт не является той задачей, которую можно автоматизировать за столь короткий промежуток времени. У меня не так много времени, и есть другие проекты. Всего хорошего." Через секунду после этого мне на почту приходит уведомление об оставленном НЕГАТИВНОМ отзыве от Юрия на веблансере. После этого я подала заявление в арбитраж веблансера, спор был решен в мою пользу, отзыв Юрия удалён и его аккаунт заблокирован.