Нужен Парсер товаров со стороннего ресурса в БД

Веб-программированиеЗавершен4 заявки58 просмотров
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Нужно спарсить информацию о товарах и скачать фото. Всю эту информацию добавить в БД, что бы потом можно было перенести на свой сайт.

7 лет назад
babushkatanya
Сергей 
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
FERusM
27 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$27
2 дня
Проект выполнен быстро и качественно. Буду обращаться ещё!
Хороший заказчик. Своевременная оплата. Четкое ТЗ.
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