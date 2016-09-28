Сайт-каталог заведений

Добрый день.

Необходимо сделать сайт, который являлся бы каталогом заведений. Это может быть любой готовый уже скрипт + какой-то сверстанный дизайн (может также быть уже готовый).

Основные задачи сайта - чтобы админ мог добавлять заведения в каталог (добавлять информацию о заведении), делать в каталоге категории. На сайте должен быть поиск. и форма обратной связи.

У нас уже есть домен и хост.

Предпочтение отдам самому дешевому варианту!