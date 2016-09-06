Нужно создать соц. сеть для педагогов (на фреймворке)

Прошу скачать ТЗ, в нем есть описание и ссылки на макеты.

Очень важна производительность, и скорость даже при нагрузках. Поэтому предлагайте свои варианты реализации, почему и т.п.

В будущем будут добавляться еще сервисы. Поэтому нужен ответственный, заинтересованный человек на долгосрочное сотрудничество.

Из реализованного это дизайн, и верстка на 60-70%.

Верстка неадаптивная чего хотелось бы, ну или для начала сделать только для ПК, а потом уже отдельно разработать мобильную версию.

Реализация желательна на фреймворках, предлагайте варианты, чтобы это был современных и оптимизированный вариант, без платных лицензий.

Варианты на движках типа dle, wp, drupal, social engine и т.п. прошу не предлагать.

Ищем программиста который справился бы с поставленной задачей. Прошу внимательно изучить ТЗ и макеты и реально оценить свои силы.

Важен специалист умеющий работать как с бэкендом так и с фронтендом.

Оплата будет производится частями по факту.