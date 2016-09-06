Нужно создать соц. сеть для педагогов (на фреймворке)

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок147 просмотров
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Прошу скачать ТЗ, в нем есть описание и ссылки на макеты.  

Очень важна производительность, и скорость даже при нагрузках. Поэтому предлагайте свои варианты реализации, почему и т.п.  

В будущем будут добавляться еще сервисы. Поэтому нужен ответственный, заинтересованный человек на долгосрочное сотрудничество.  

Из реализованного это дизайн, и верстка на 60-70%.  

Верстка неадаптивная чего хотелось бы, ну или для начала сделать только для ПК, а потом уже отдельно разработать мобильную версию.  

Реализация желательна на фреймворках, предлагайте варианты, чтобы это был современных и оптимизированный вариант, без платных лицензий.  

Варианты на движках типа dle, wp, drupal, social engine и т.п. прошу не предлагать. 

Ищем программиста который справился бы с поставленной задачей. Прошу внимательно изучить ТЗ и макеты и реально оценить свои силы.  

Важен специалист умеющий работать как с бэкендом так и с фронтендом. 

Оплата будет производится частями по факту.

7 лет назад
Nick_Prog1
Николай 
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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