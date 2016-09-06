Форма должна содержатьВид работы: Выпадающий список (Замер дверей, Замер пола,Арки, Установка дверей, Укладка пола)Телефон заказчикаАдрес ЗаказчикаСрочность (низкая, обычная, высокая) КомментарийМенеджер (список наших менеджеров) Дверьми, полами и арками занимаются разные подрядные организациии разная у них форма связи Заказы по ...
Нужно создать соц. сеть для педагогов (на фреймворке)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Прошу скачать ТЗ, в нем есть описание и ссылки на макеты.
Очень важна производительность, и скорость даже при нагрузках. Поэтому предлагайте свои варианты реализации, почему и т.п.
В будущем будут добавляться еще сервисы. Поэтому нужен ответственный, заинтересованный человек на долгосрочное сотрудничество.
Из реализованного это дизайн, и верстка на 60-70%.
Верстка неадаптивная чего хотелось бы, ну или для начала сделать только для ПК, а потом уже отдельно разработать мобильную версию.
Реализация желательна на фреймворках, предлагайте варианты, чтобы это был современных и оптимизированный вариант, без платных лицензий.
Варианты на движках типа dle, wp, drupal, social engine и т.п. прошу не предлагать.
Ищем программиста который справился бы с поставленной задачей. Прошу внимательно изучить ТЗ и макеты и реально оценить свои силы.
Важен специалист умеющий работать как с бэкендом так и с фронтендом.
Оплата будет производится частями по факту.
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