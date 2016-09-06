Доработать сайт

Готова верстка верстка первой страницы сайта с вертикальной прокруткой. Необходимо дописать еще несколько страниц с товарами и доработать следующие опции:

1. Двуязычный сайт 2. Возможность выбора валюты оплаты 3. При оформлении заказа – выбор способа доставки и оплаты 4. После оформления заказа – возможность оплатить онлайн через LIQPAY 5. При регистрации у посетителя есть возможность зарегистрироваться через свою страничку в соцсетях. 6. Возможность оставлять комментарии к продуктам со ссылкой на страничку человека в соцсети. 7. При заходе через ссылки из соцсетей, выпадает окошко и предлагает поставить «Like» 8. Всплывающее окошко справа с предложением оставить сообщение. 9. Окошко для ввода email для подписки 10. Корзина 11. Удобная админ панель, так как сайт писался вручную