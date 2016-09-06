Нужен парсер

Добрый день. Доработка по сайту, на карту на главной странице которая сверху необходимо добавить несколько областей: Ивановская, Костромская, Нижегородская, Тверская, Ярославская, Вологодская по аналогии с существующими. Сайт [url=http://www.moktu.ru/]www.moktu.ru [/url]Внимание! Мы предоставляем доступ к сайту и нам нужна готовая работа. Отдельно дизайн или верстка не ...