Написать парсер

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки183 просмотра
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Добрый день, коллеги! 

Требуется написать 1 парсер:

1. который будет забирать данные со страницы и выводить их на другую страницу. Обновление данных должно происходить без перезагрузки страницы (AJAX), обновление данных 1 раз в 10 секунд (не получить блокировку).

2.Спарсить новости сайта в виде бегущей строки.

3. Далее натянуть на сверстанный шаблон полученные данные и проверить, как работает. 

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7 лет назад
sema84
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
67 отзывов