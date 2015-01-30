Написать парсер

нужно сделать авто-проверку платежей в яндекс для торгового бота, подробности при переписке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, коллеги!
Требуется написать 1 парсер:
1. который будет забирать данные со страницы и выводить их на другую страницу. Обновление данных должно происходить без перезагрузки страницы (AJAX), обновление данных 1 раз в 10 секунд (не получить блокировку).
2.Спарсить новости сайта в виде бегущей строки.
3. Далее натянуть на сверстанный шаблон полученные данные и проверить, как работает.
Ищу профи с отзывами и оперативным решением!
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