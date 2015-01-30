Веб-программисту, специалисту по Joomla 3.6

Нужен программист который разбирается в Asterisk , работа займет примерно месяц. Требуется написать веб часть для кол центра, работа со звонками. Вывод инфо, прием звонков, пере адресация, "веб звонки". Напишите стоимость вашего месяца работы. ТЗ по пунктам ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна модификация букинга-плагина (Joomla 3.6.2, Virtuemart, установлен плагин отбора товара по характеристикам Cherry Picker):
Модифицируемый плагин: virtuemartcalendardate.com
1.) Отсрочка оплаты брони до подтверждения хозяином дома - чтобы турист не мог сразу оплатить заказанные числа:
клиент оставляет заявку на бронь дома на определенные числа
->
хозяину дома отправляется смс с запросом свободны ли даты (с указанием количества человек и дат заезда-выезда)
->
хозяин смской "да/нет/частично" отвечает на номер 79037672215
->
на электронную почту туриста приходит письмо с линком на оплату дома (10..50% / абсолютное число - размер предоплаты устанавливается для каждого дома индивидуально).
API интеграции обратной связи с хозяевам через смс:
http://www.smspilot.ru/apikey.php#smsin
2.) Сделать объединенный календарь по всем домам:
так, чтобы при выборе дат отображались те дома, которые свободны - возможно использование готового фильтрующего механизма установленного Cherry Picker плагина.
3.) Календари заезда/выезда в каждом доме должны быть видны без клика по ним (в букинг плагине они по умолчанию в свернутом виде).
4.) На странице оплаты возможность добавлять к оплачиваемым числам заезда - сопутствующие товары (из отдельной категории: товар - веник для бани, товар - местная минералка, etc), по умолчанию добавлены, клиент может убрать галочку. Шлюз для оплаты картами - от Яндекс.Денег.
5.) При двух и более смс с подтверждением брони хозяину от разных клиентов - ответы хозяина учитывать в порядке поступления запросов (первый смс-ответ хозяина - к наиболее ранней брони)
Оплата высокая.
Работаем только с ответственными и обязательными программистами. Гарантированно будут дальнейшие заказы.
Код будет проверяться на чистоту и отсутствие быдлокодерства другим программистом.
Возможна оплата через гаранта.
Спасибо.
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