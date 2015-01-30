Веб-программисту, специалисту по Joomla 3.6

Нужна модификация букинга-плагина (Joomla 3.6.2, Virtuemart, установлен плагин отбора товара по характеристикам Cherry Picker):

Модифицируемый плагин: virtuemartcalendardate.com

1.) Отсрочка оплаты брони до подтверждения хозяином дома - чтобы турист не мог сразу оплатить заказанные числа:

клиент оставляет заявку на бронь дома на определенные числа

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хозяину дома отправляется смс с запросом свободны ли даты (с указанием количества человек и дат заезда-выезда)

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хозяин смской "да/нет/частично" отвечает на номер 79037672215

->

на электронную почту туриста приходит письмо с линком на оплату дома (10..50% / абсолютное число - размер предоплаты устанавливается для каждого дома индивидуально).

API интеграции обратной связи с хозяевам через смс:

http://www.smspilot.ru/apikey.php#smsin

2.) Сделать объединенный календарь по всем домам:

так, чтобы при выборе дат отображались те дома, которые свободны - возможно использование готового фильтрующего механизма установленного Cherry Picker плагина.

3.) Календари заезда/выезда в каждом доме должны быть видны без клика по ним (в букинг плагине они по умолчанию в свернутом виде).

4.) На странице оплаты возможность добавлять к оплачиваемым числам заезда - сопутствующие товары (из отдельной категории: товар - веник для бани, товар - местная минералка, etc), по умолчанию добавлены, клиент может убрать галочку. Шлюз для оплаты картами - от Яндекс.Денег.

5.) При двух и более смс с подтверждением брони хозяину от разных клиентов - ответы хозяина учитывать в порядке поступления запросов (первый смс-ответ хозяина - к наиболее ранней брони)

Оплата высокая.

Работаем только с ответственными и обязательными программистами. Гарантированно будут дальнейшие заказы.

Код будет проверяться на чистоту и отсутствие быдлокодерства другим программистом.

Возможна оплата через гаранта.

Спасибо.