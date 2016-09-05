Интегрировать в страницу любой готовый скрипт фотогалереи

Задача: интегрировать в страницу любой готовый скрипт фото галереи.

чтобы отображение было как на макете, больше ничего интегрировать не надо.

есть такие страницы

http://testsite25.gq/albums/hall_decorating.html

http://testsite25.gq/albums/photo_from_events.html

http://testsite25.gq/albums/gallery.html

http://testsite25.gq/albums/index.html

в них присутсвует как бы фотогалерея http://joxi.ru/Drl89BF4lno3rP

задача сделать некий фейк сайт пока делается основной.

поэтому в каждую такую страницу, мне надо встроить скрипт фото галереи, чем угодно, любым плагином, можно как отдельным скриптом, как угодно.

Но чотбы была возможность залить нужные мне фото их отсортировать, при клике на них был попап с затемнением фона.задача: сделать чтобы эта галерея работа, и выглядела 100% как на макете, и имела возможность управлять этими фото, за минимальные сроки и деньги.

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