Гугл Карта / Directory

Доработать приложение [u]Conversations ([url=https://github.com/siacs/Conversations][u]https://github.com/siacs/Conversations[/u][/url][/u] ), чтобы: - История сообщений включалась опционально (а не обязательно, как сейчас) (можно было выбрать, сохранять или не сохранять историю сообщений, при выходе из соединения - история сообщений текущей сессии очищалась.)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добры День,
нужна Гоогле Карта с нашыми Клиентами...
Клиенты добовляутца через импорт с Excel таблицы
Вот поля тоблицы:
Номер Клиента
Название Фирмы
Имя
Фамилия
Илица
Индех
Город
Телефон
Оборот Клиента
Агент
Функции
Поиск: Индех, Город,
На карте появлятца Иконка место-поиска
Резултаты Клиентов с инфо растояние до место поиска.
Можно фильтроват по Агентам
к каждому Клинеты можно добовлят:
Радиус Клиента в Километрах (Если например стоит 50 - ту на Карте у Клиента круг в радиусе 50км )
Остовлят Комментар: Дата + Комментар
Выбор Иконки + цвет для Карты (5 иконок в 3 цветах)
После коаждого импорта Старые поля Клиента обновляутца если ест новые добовляутца - Клучивое поле Номер Клиента
По Дизайно как Оригиналное Гуугле Карта...
Сайт должен быть закрыт, захот толко при вводе Пассворда.
Система может ВП?
Жду вашы сроки и цены.
Можно обсудить и голосом
СУ Константин
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