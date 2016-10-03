Парсинг сайта, доработка php парсера (возможно разработка с нуля)

Парсим http://www.raycompany.ru/ со скидкой от цен в 3%, если у них нет цены или она 0 то пишем: цену уточняйте. Заливаем на svetoplus.ru.

Скрипт раз в неделю автоматом должен заливать товары в необходимые категории.

Рассчитываем на постоянное сотрудничество. Подробности в переписке.