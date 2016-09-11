Работы с js

Есть несколько задач по разработке и доработке js. Первая, которую желательно решить сегодня - доработка страницы http://bit.ly/2csG1Jb

Здесь надо переработать анимацию появления текстов на первом экране сейчас фейдин и фейд аут одновременно происходят

надо чтобы последовательно, сначала старый текст исчезал и появлялся новый,

плюс нужна доработка переключения с первую страницу на вторую

оно не привязано к скроллу а работает только по нажатию буллетов

нужно привязать и отладить работу с тачпадами